Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dehşete düşüren olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu

Dehşete düşüren olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu

’ın Efeler ilçesinde, bir parkta demirlere asılı halde ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin İsmail Karabey’e (29) ait olduğu belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine ceset, otopsi için morga konuldu.

Giriş Tarihi: 6.12.2020 00:58 ABONE OL
Dehşete düşüren olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu

Olay, saat 12.00 sıralarında Zafer Mahallesi Orhan Çiftçi Parkı'nda meydana geldi. Parkın demirlerine asılı hareketsiz kişiyi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin, İsmail Karabey'e ait olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Karabey'in cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dehşete düşüren olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA