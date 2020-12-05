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korkusundan sokağa çıktılar

'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında olan 5.2 büyüklüğünde ki depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokaklara çıktı.

Giriş Tarihi: 5.12.2020 18:26 ABONE OL
Deprem korkusundan sokağa çıktılar

Manavgat ilçesinde korkudan sokağa çıkan vatandaşların yoğunluğu dikkat çekti.

Sokağa çıkan vatandaşlardan yaşlı kadın Hidayet Gün, geçtiğimiz ay Ege Depreminde İzmir'de depreme yakalandığını belirtti.

Gün, "Daha öncede Marmara ve Gölcük depremine yakalanmıştım. Geçtiğimiz ayda İzmir'deki depremi yaşamıştım. Bugünde Manavgat'ta depreme yakalandık. Korktuk. Sokağa çıktık. Yapacak bir şeyimiz yok. Tekrar evimize çıkacağız. Allah bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Sokaktaki bazı çocuklarda depremden korktuklarını belirterek, dışarıya çıktıklarını anlattı.

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Deprem korkusundan sokağa çıktılar
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