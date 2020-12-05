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Depreme canlı yayında oyun oynarken yakalandı

Akdeniz'de, merkez üssü 'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 5.2 büyüklüğünde depreme canlı yanında oyun oynarken yakalanan , büyük korku yaşadı. Doğanay, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 18:11 ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 39.01 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem, saat 15.44'te meydana geldi.

Antalya'da 5.2'lik depreme canlı yayında oyun oynarken yakalandı! Deprem anı paniği kamerada | Video

Yerin 77.22 kilometre derinliğinde olan deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve Burdur dolaylarında da hissedildi.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Birçok insan yasağa rağmen kendini dışarı attı. O anlarda Umut Doğanay isimli bir genç ise, canlı yayında oyun oynarken depreme yakalandı. Doğanay, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Depreme canlı yayında oyun oynarken yakalandı
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