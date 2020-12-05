Doğu ve Güneydoğu sessizliğe gömüldü

Pandemi tedbirleri kapsamındaki iki günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'de sessizliğe gömüldü. Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Van, Batman, Siirt, Elazığ, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak'ta vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden çıkmadı. Bölgede cadde ve sokaklar büyük bir sessizliğe gömüldü. Diyarbakır'da valiliğin aldığı kararla, vatandaşlar Türkçe-Kürtçe-Zazaca anonslar yaparak uyarıda bulundu.

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından virüsle mücadele kapsamında Cuma 21.00 ve Pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sokakları sessizliğe bürüdü. Polis ve jandarmanın denetimleri yasak boyunca devam ederken, kurulan kontrol noktalarında araçlar tek tek kontrol edildi. İzin belgesi olmayanlar ise, pare cezası uygulandı. Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Cadde ve sokakların boş kaldığı kentin önemli tarihi ve turistik yerleri arasında bulunan merkez Sur ilçesinde de sessizlik hâkim oldu. Yasak öncesi trafik akışının yoğun olduğu geniş ve büyük caddeler, yerini sessizliğe bıraktı. Diyarbakır'da valiliğin aldığı kararla, araçlarla vatandaşların uyarılmasına yönelik Türkçe-Kürtçe-Zazaca anonslar yapıldı.

Tunceli'de sokaklar, bomboş kaldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tunceli'de de sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21:00 itibariyle başlarken kentte sokaklar bomboş kaldı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama nedeniyle Tunceli'nin en işlek caddeleri bomboş kaldı. Güvenlik güçleri ve zabıtaların kent genelinde kontroller yaptığı kısıtlamaya vatandaşların tamamının uyduğu görüldü. Kentte sadece kısıtlamadan muaf olanları görmek mümkün olurken, sokaklar da hayvanlara kaldı.

Bingöl sessizliğe büründü

Bingöl'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni tedbirlerle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı dün akşam 21.00 itibariyle başladı. 56 saat sürecek kısıtlamanın başlamasıyla Bingöl sessizliğe büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonu Bingöl'ün Cadde ve sokakları boş kaldı. Kentte, sokağa çıkma yasağının muaf tutulanların dışında kimseye rastlanmazken, güvenlik güçleri kontrollerini sürdürdü.

Van'da kalabalık caddeler boşaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Van'da sessizlik hâkim oldu. Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde getirilen ve Pazartesi saat 05.00'e kadar 56 saat kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet ve Maraş caddeleri ile Beşyol Meydanı'nda ise kısıtlamadan muaf tutulan işçiler dışında kimsenin olmadığı gözlendi. Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bitlis, Muş ve Şırnak'ta da yasak nedeniyle sokaklar ve caddeler boş kaldı. Boş kalan kentler sokak hayvanlarına kaldı.

Kuşlara kaldı

Mardin'in tarihi ilçesi Midyat'ta da koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan iki günlük yasak kararı nedeniyle sokak, cadde ve meydanlar boş kaldı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı halindeki eski Midyat'ta boşalan meydan ve caddeler kuşlara kaldı.