RESİMLİ DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI: 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlama mesajları ve sözleri

Dünya Kadın Hakları Günü, kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını elde ettiği gün dolayısıyla kutlanmaktadır. Bu anlam dolu günde sizlerde eşinize, yakın dostunuza, dostlarınıza kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Sosyal medya platformlarında dünya kadınlarının haklarını hatırlamak ve hatırlatmak isteyen kişiler çeşitli platformlar aracılığıyla kadın hakları mesajları paylaşılıyor. Peki Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman? İşte 2020 En güzel, Resimli Dünya Kadın Hakları Günü kutlama mesajları ve sözleri

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Dünya Kadın Hakları Günü 5 Aralık 2020 tarihinde kutlanıyor. Bu özel gün içerisinde dünya kadınların haklarını hatırlamak ve hatırlatmak isteyen kişiler çeşitli platformlar aracılığıyla Dünya Kadın Hakları Günü mesajlarını paylaşmayı sürdürüyor. 1934 yılından bu yana 5 Aralık dünya genelinde kadın hakları günü olarak kutlanıyor. kutlanıyor.

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

KadınIarın siyasaI güçIeri yoktur sözde; oysa akıIIı kadınIar, erkeklerini hiç güçIük çekmeden parIamentoya sokar, hatta bakan koItukIarına oturturIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarımız erkekIerden daha çok aydın, daha çok verimIi, daha fazIa biIgiIi oImaya mecburdurIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.