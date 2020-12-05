RESİMLİ DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI: 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlama mesajları ve sözleri

Dünya Kadın Hakları Günü, kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını elde ettiği gün dolayısıyla kutlanmaktadır. Bu anlam dolu günde sizlerde eşinize, yakın dostunuza, dostlarınıza kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Sosyal medya platformlarında dünya kadınlarının haklarını hatırlamak ve hatırlatmak isteyen kişiler çeşitli platformlar aracılığıyla kadın hakları mesajları paylaşılıyor. Peki Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman? İşte 2020 En güzel, Resimli Dünya Kadın Hakları Günü kutlama mesajları ve sözleri
Dünya Kadın Hakları Günü 5 Aralık 2020 tarihinde kutlanıyor. Bu özel gün içerisinde dünya kadınların haklarını hatırlamak ve hatırlatmak isteyen kişiler çeşitli platformlar aracılığıyla Dünya Kadın Hakları Günü mesajlarını paylaşmayı sürdürüyor. 1934 yılından bu yana 5 Aralık dünya genelinde kadın hakları günü olarak kutlanıyor. kutlanıyor.
KadınIarın siyasaI güçIeri yoktur sözde; oysa akıIIı kadınIar, erkeklerini hiç güçIük çekmeden parIamentoya sokar, hatta bakan koItukIarına oturturIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
KadınIarımız erkekIerden daha çok aydın, daha çok verimIi, daha fazIa biIgiIi oImaya mecburdurIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.
Dürüst bir kadının güzeIIiği, ateşe benzer; yakIaşmayana hiçbir zararı dokunmaz. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
Dünyada her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
KadınIarını okutmayan miIIetIer, yıkıImaya mahkûmdur. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
GüzeI kadın bir mücevherdir, iyi kadın ise bir hazinedir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
Havayı geIdiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da oIduğu gibi kabuI edin. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
KadınIar bizi sevdikIeri zaman, her suçumuzu bağışIarIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.
Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadın hakları günün kutlu olsun sevgili anneciğim.
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun
Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadın hakları günü kutlu olsun
Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.