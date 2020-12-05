Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde Dünya Mühendisler Günü kutlamaları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler sunan mühendislerin günü kısa uzun mesajlar ve sözlerle anlam kazanıyor. Minnet duygusu içeren mesajlarla bu onurlu mesleği devam ettiren mühendislere teşekkür edebilirsiniz. Küresel çapta sektörün ihtiyacını karşılayan mühendisler günü mesajları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Günü kısa uzun mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. Peki Dünya Mühendisler Günü ne zaman? 2020 Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları ve sözleri
Bugün Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun! Dünyanın pek çok noktasında farklı tarihlerde kutlanan 5 Aralık 2020 Dünya Mühendisler Günü, Türkiye'de bugün kutlanıyor. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyle; Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık.
Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.
Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.
Sabah güne başlanmasından itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde karşımıza çıkan çoğu şey mühendislerimizin çalışmaları sonucu insanlığın hizmetine sunulan şeylerdir. Tüm mühendislerimizin bu özel gününü kutlarım.
Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.
Tüm mühendislerin, değerli Meslektaşlarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren Mühendislere hak ettikleri saygıyı gördükleri bir yaşam dileriz.
İyi bir mühеndis, kеndini güncеllеmеyi bilеn biridir.
Farklı yazılımlarla hayatı kolaylaştıran mühеndislеrin 5 Aralık Dünya Mühеndislеr Günü kutlu olsun.
Ülkemizde 5 Aralık tarihinde kutlanan bu özel gün, çeşitli ülkelerde yılın farklı tarihlerinde kutlanıyor. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyle; Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık.