Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde Dünya Mühendisler Günü kutlamaları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler sunan mühendislerin günü kısa uzun mesajlar ve sözlerle anlam kazanıyor. Minnet duygusu içeren mesajlarla bu onurlu mesleği devam ettiren mühendislere teşekkür edebilirsiniz. Küresel çapta sektörün ihtiyacını karşılayan mühendisler günü mesajları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Günü kısa uzun mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. Peki Dünya Mühendisler Günü ne zaman? 2020 Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları ve sözleri

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Bugün Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun! Dünyanın pek çok noktasında farklı tarihlerde kutlanan 5 Aralık 2020 Dünya Mühendisler Günü, Türkiye'de bugün kutlanıyor. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyle; Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık.

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.

Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.