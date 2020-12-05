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Eski arkadaşların tartışması cinayetle bitti

'nın Altıntaş ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki eski arkadaşın tartışması cinayetle bitti.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 5.12.2020 20:35 ABONE OL
Eski arkadaşların tartışması cinayetle bitti
Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen ve daha önceleri arkadaş olan Onur E. ile Hasan Hüseyin Sarı (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur E. pompalı tüfekle Hasan Hüseyin Sarı'ya 3 el ateş açtı. Ağır yaralan Hasan Hüseyin Sarı, Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlı Onur E.'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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Eski arkadaşların tartışması cinayetle bitti
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