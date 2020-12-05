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Eski koca dehşeti

DHA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 ABONE OL
Eski koca dehşeti
İzmir'in Çiğli ilçesinde Savaş D., eski eşi Dilan İ.'yi, beraberindeki Cuma B.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra kaçırdı. Polis, Savaş D.'yi kaçırdığı eski eşiyle birlikte Menemen'de buldu. Eski koca, gözaltına alındı. Olay, dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Savaş D., bir süre önce boşandığı eşi Dilan İ.'yi evinden Cuma B. ile birlikte çıkarken gördü. İkilinin bindiği otomobilin yanına giden Savaş D., Cuma B.'yi aracında pompalı tüfek ile karnından vurarak yaraladı. Ardından da Dilan İ.'yi zorla otomobiline bindirip, kaçırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaptığı Cuma B., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, Savaş D. ve kaçırdığı Dilan İ.'nin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Savaş D.'nin kullandığı kiralık olduğu belirlenen otomobil, Menemen'de park halinde bulundu.

GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine polis, bölgede yoğunlaşarak, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yeri tespit edilen Savaş D. beraberinde kaçırdığı Dilan İ. ile yürürken yakalandı. Eski koca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eski koca dehşeti
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