Evdeki hesap şubeye uymadı!

Bursa Osmangazi'de, maskeli iki kişinin PTT şubesi soygunu kameraya yansıdı. 8 bin lira gasp eden soyguncuların, daha önce Adnan Menderes mahallesinde iki adet şubesi olan PTT'nin bir şubeyi kapatmasıyla tek kalan şubede çok para biriktiğini düşünmüş olabilecekleri belirtildi. Olay, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes mahallesindeki çocuk parkı içinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Maskeli ve silahlı iki kişi, PTT şubesine girerek veznedara silah doğrultup kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 8 bin lirayı alan iki kişi daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. PTT çalışanlarının korku dolu anlar yaşadığı soygun anı ise saniye saniye güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilen siyah giyimli 2 kişi, ellerindeki silahları bankonun arkasındaki kişilere doğrultarak içeri girdiği görülüyor. Bankonun arkasındaki PTT çalışanlarına tabancaları doğrultan 2 kişi, kasadaki parayı aldıktan sonra koşarak gözden kayboluyor. Vatandaşlar daha önce mahallede iki tane PTT şubesi olduğunu belirterek diğerinin kapanmasıyla özellikle fatura yatırmak isteyenlerin bu şubede uzun kuyruklar oluşturduğunu söyledi.