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Evlerinde satış yapıyorlardı! Yarım kilogramı aşkın zehirle yakalandılar

’da kiralık iki adreste madde satışı yapan dört kişi, yarım kilogramı aşkın uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 5.12.2020 12:33 ABONE OL
Evlerinde satış yapıyorlardı! Yarım kilogramı aşkın zehirle yakalandılar

İstanbul'da kiralık iki adreste uyuşturucu madde satışı yapan dört kişi, yarım kilogramı aşkın uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Yakacık Çarşı Mahallesi Panorama Sokak üzerinde bulunan iki adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Adreslere düzenlenen baskında K.K., S.Ç., G.K. ve G.B. isimli dört şüpheli yakalandı. Aramalarda 597 gram Skunk maddesi, 26 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 610 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Evlerinde satış yapıyorlardı! Yarım kilogramı aşkın zehirle yakalandılar
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