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"Hava almak için çıktım" dedi, 3 bin 150 lira ceza yedi

'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve "hava almak" için sokağa çıktığını söyleyen kişiye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

AA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 16:52 ABONE OL
Hava almak için çıktım dedi, 3 bin 150 lira ceza yedi

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Sivas'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Esentepe Mahallesi TOKİ'de yaşayan ve kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan T.D, kimliğinin yanında olmadığını belirterek, "Vallahi hava almak için evden yeni çıktım. Daha bir dakika olmadı." diyerek, polisleri ceza yazmaması için uzun süre ikna etmeye çalıştı.

T.D'ye, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Aynı bölgede kısıtlamayı ihlal eden bazı vatandaşların da ceza yememek için polis ekiplerinden kaçtıkları görüldü.

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"Hava almak için çıktım" dedi, 3 bin 150 lira ceza yedi
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