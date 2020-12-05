Hem silahlarla suçüstü yakalandı! Hem de maskeden ceza yedi!

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, iş yerinde yasa dışı silah ticareti yapan bir kişiyi yakaladı. Şüpheli dahil iş yerinde bulunan sekiz kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için idari para cezası kesildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde T.D. isimli bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığını tespit etti. T.D.'nin, A.S., U.H. ve E.A. isimli kişilerle birlikte ellerinde beyaz bir torba ile iş yerinden çıktığını gören polisler dört şüpheliyi de durdurdu ve gözaltına aldı. Torbanın içerisinde iki ruhsatsız tabanca, T.D.'nin üzerinde ise 1.07 gram uyuşturucu bulundu. Söz konusu iş yerinde yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, 50 mermi, 10.75 gram uyuşturucu madde ve bir kumar makinesi ele geçirildi. Şüpheli dahil iş yerinde bulunan sekiz kişiye "1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü tespit edilen adres mühürlendi. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli serbest bırakıldı. T.D. ise adliyeye sevk edildi.