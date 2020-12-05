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Karnındaki bebekle birlikte koronavirüse yenildi

'de 6 aylık hamile (27) koronavirüsten yaşamını yitirdi. Yavuz, 2 Aralık'ta karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetmişti...

DHA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 16:34 ABONE OL
Karnındaki bebekle birlikte koronavirüse yenildi

Kocaeli'de yaşayan evli 1 çocuk annesi, 6 aylık hamile Nur Yavuz, rahatsızlanınca 15 Kasım'da Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yavuz, evde tedavi görmeye başladı. Ancak durumu ağırlaşan Yavuz, Kocaeli Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildi. Yaklaşık 17 gün tedavi gören Nur Yavuz, 2 Aralık'ta karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Dün durumu daha da ağırlaşan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nur Yavuz'un cenazesi getirildiği memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.

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Karnındaki bebekle birlikte koronavirüse yenildi
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