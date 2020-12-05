Kısıtlamada evden çıkamayan çocuklara palyaçolar, şeker ve hediye dağıttı

Tüm Türkiyede olduğu gibi İstanbul'da uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Esenler Belediyesi çocuklar evlerinde sıkılmasın renkli bir haftasonu geçirsin diye içinde palyançoların olduğu renkli vosvoslarla şeker ve hediyeler dağıtarak tur attırdı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar, palyaçoların dans ve şarkılarına eşlik ettiler.



Esenler Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında, yeniden hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasında, ilçedeki çocukları unutmadı. Palyaçolar eşliğinde 4 vosvos, Esenler Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nden hareket ederek tüm ilçeyi turladı.





Rengarenk görünümleriyle gökkuşağını andıran antika otomobiller eşliğinde sokaklarda gezen palyaçolar, pencere ve balkonlara çıkan çocuklara, maske, mesafe ve hijyen ile sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması yönünde nasihatlerde bulundu.



Çocuklara eğlenceli anlar yaşatan palyaçolar, onların pencere ve balkonlardan sarkıttıkları sepetleri şeker ve oyuncaklarla doldurdu. Sokak kısıtlaması sırasında evden çıkamayan çocuklar bu renkli etkinlikle güzel bir gün geçirdiler.