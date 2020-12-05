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Mağazadan televizyon hırsızlığı kamerada

’da bir mağazanın vitrinindeki 2 televizyonun çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Televizyonları çalan 2 şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 09:52 ABONE OL

Hırsızlık olayı, geçen perşembe akşamı saat 18.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Erikli Caddesi üzerinde bulunan mağazanın önüne gelen 2 şüpheli, vitrinde bulunan toplam 4 bin TL değerindeki 2 televizyonu çaldı. Şüpheliler, televizyonları kucaklarına alıp, kaçtı. Bir süre sonra televizyonların yerinde olmadığını fark eden mağaza çalışanı, durumu yetkililere bildirdi. Güvenlik kameraları izlendiğinde de televizyonların çalındığı ortaya çıktı. İhbar üzerine gelen polis, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Mağazadan televizyon hırsızlığı kamerada
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