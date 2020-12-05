Milli Piyango İdaresi ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: 5 Aralık 2020 MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Büyük bir heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları için araştırmalar başladı. Bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen çekiliş sonuçları bu akşam açıklanacak. Loto kuponu oluşturarak oynanabilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 5 Aralık 2020 Cumartesi MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula!
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'te gerçekleştirildi. Haberimizin içerisinden Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, kazandıran numaraları görebilirsiniz.
5, 20, 22, 27, 70, 76 Joker: 79
5 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Seda Sayan'ın sunumu ile 21.45'te başlayacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto bayilerin yanı sıra online olarak da Millipiyangoonline.com adresinden oynanabiliyor.
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.