O çete Almanları böyle kandırdı

İzmir'de çağrı merkezi kurarak 23 Alman vatandaşını yaklaşık 1.5 milyar lira dolandıran ve "Gün batımı" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Alman, Arap ve Türklerin bulunduğu 40 çete üyesinin emniyetteki işlemleri sürerken, kurbanlarını ağlarına düşürme yöntemleri de ortaya çıktı. "Xlite" isimli bilgisayar programı üzerinden aradıkları Almanların cep telefonlarında o bölgedeki polis merkezinin telefon numarasının görünmesini sağlayan çete üyeleri, kurbanlarına "Bulunduğunuz bölgede kuyumcu soygunu oldu.

Parmak iziniz tespit edilmiş. Operasyon bitene kadar hesabınızdaki paraya devlet olarak el koyacağız" dedikleri belirlendi. Çetenin, Alman vatandaşlarından dolandırdıkları paraları kuyumcular üzerinden Türkiye'ye gönderdikleri, bu transferden kuyumculara yüzde 10 komisyon verdiği tespit edildi. Aralarında 3 otel, 87 gayrimenkul ve 41 aracın da bulunduğu, 500 milyon lira değerindeki suç gelirine el konulan çetenin lideri Fariz Demir'in, lüks yaşamı ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da ortaya çıkmıştı.