'Öldürdüğü eşi için beni aldattı' dedi!

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşi 2 çocuk annesi Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede tabanca ile vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin'in (37), 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Şahin, eşinin ölmeden önce kızının kendisinin olmadığını söylediğini ileri sürdü.



Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir özel hastanede 13 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda, huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açıp, bir aylık koruma kararı aldıran Münevver Şahin'in muhasebe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi. Eşinin 2'nci kattaki odasına giren Bayram Şahin, yanındaki emekli bekçi babasına ait ruhsatlı tabanca ile 2 çocuk annesi Münevver Şahin'i başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Münevver Şahin, hastane personeli tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastanede önünde polis tarafından gözaltına alınan Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'EŞİ, KIZIM SENDEN DEĞİL DEMİŞ'



Bayram Şahin'in Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Eşinin kendisini aldattığını ileri süren Şahin, birçok iddia ortaya attı. Şahin, "Biz eşimle görücü usulü evlendik. Bir oğlumuz dünyaya geldi. Oğlumuz 1,5 yaşındayken eşim çalışmak istediğini söyledi. Bende rıza gösterdim. 2011 yılında özel bir hastanede çalışmaya başladı. Sonra oradan çıkıp bir markette çalıştı. 2014 yılına kadar Münevver ile aramızda hiçbir sıkıntı yoktu. 2014 yılında eşim özel hastanede çalışmaya başladı. 2016 yılında kızım dünyaya geldi. Münevver ben görevdeyken oğlumu evden dışarıya gönderip, eve erkek aldığını komşularım görmüş. Ben bunu daha sonra öğrendim. Münevver bana sık sık beni beğenmediğini söylüyordu.



Olay tarihinde kızımın hasta olduğunu öğrenince Münevver'i ve ailesini aradım. Ancak beni engelledikleri için hiçbirisine ulaşamadım. Münevver'in arkadaşına mesaj atarak hastaneye geleceğimi söyledim. Hastaneye gittiğimde Münevver'in yanındakiler bana hoş geldin dedi. Ancak Münevver bana neden geldin diyerek kızdı. Bana 'Defol git, sen adam değilsin' dedi. Ben, kızım için geldiğimi söyledim. Ayrılma aşamasında olduğumuz için sadece çocuğumu merak ettiğimi söyledim. Münevver bana, 'Çocuk senden değil, sen çocukla neden uğraşıyorsun' dedi. Üzerimde de kayınbiraderlerim tarafından tehdit edildiği için silah taşıyordum. Münevver bana bu tür sözler söyleyince ne olduğunu anlayamadım. Olayın nasıl olduğunu da anlayamadım. Olay bu şekilde meydana geldi"dedi.



Münevver Şahin'in annesi Gülten Demir ise Bayram Şahin'den şikayetçi olduklarını söyledi. Dava ileriki bir tarihe ertelendi.