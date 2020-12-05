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operasyonu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 5.12.2020 ABONE OL
Pitbull operasyonu
Türkiye'ye girişi yasaklı olan hayvanlar arasında bulunan Pitbull Terrier ve Dogo Argentino cinsi köpek besleyen kişilere yönelik Adana'da operasyon düzenlendi. Yasak olan cinsleri besleyen kişilerin Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde bulunan adresleri tek tek tespit edildi. Polis, ilçelerde beslenen 9 köpeği muhafaza altına aldı. Ayrıca sokağa terk edilmiş 3 Pitbull 2 tane de Dogo Argentino cinsi köpeği de bulan ekipler, 14 hayvanı belediye barınaklarına verdi. Yasaklı hayvanları besleyenlere 86 bin 67 lira ceza yazıldı.
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Pitbull operasyonu
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