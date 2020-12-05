Rezidans dairesi kiralayıp uyuşturucu serası yaptılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Esenyurt'ta lüks bir sitede bulunan rezidans dairesine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel havalandırma, ışıklandırma, ısıtma ve aydınlatma düzenekleriyle adeta seraya dönüştürülen adreste hintkeneviri yetiştirildiği tespit edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak adrese giren Narkotik Masası polisleri iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Adrese yapılan baskında 60 saksıya dikilmiş halde 60 kök hintkeneviri, bir kavanoz ile bir metal meyve suyu kutusu içerisinde 105 gram hintkeneviri tohumu ve kola kutusu içerisine saklanmış halde 2.3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Adreste ayrıca 120 paket halinde toplam 475 gram esrar maddesi de bulundu.