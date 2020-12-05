Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'nun acı günü

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun kardeşi Süleyman Tahmazoğlu kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, 58 yaşındaki 2 çocuk babası kardeşi Süleyman Tahmazoğlu, bir süredir kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Kronik rahatsızlıkları da olan mali müşavir Süleyman Tahmazoğlu, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tahmazoğlu'nun cenazesinin Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kardeşinin vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.