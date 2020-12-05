Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'nun acı günü

Başkanı Tahmazoğlu'nun acı günü

Sahinbey Belediye Başkanı 'nun kardeşi Süleyman Tahmazoğlu koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 5.12.2020 18:29 ABONE OL
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'nun acı günü

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun kardeşi Süleyman Tahmazoğlu kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, 58 yaşındaki 2 çocuk babası kardeşi Süleyman Tahmazoğlu, bir süredir kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Kronik rahatsızlıkları da olan mali müşavir Süleyman Tahmazoğlu, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tahmazoğlu'nun cenazesinin Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kardeşinin vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'nun acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA