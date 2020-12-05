Samos’ta deprem İzmir’de panik

Yunanistan'ın Samos Adası'nda meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de de hissedildi. Samos Adası'nda, saat 12.34'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre yerin 9.90 kilometre altında meydana gelen deprem, İzmir'in özelikle Seferihisar, Kuşadası ve Menderes gibi kıyı kesimleri başta olmak üzere birçok yerinden de hissedildi. Sarsıntı, 30 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen depremde 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği kentte, kısa süreli paniğe neden oldu.