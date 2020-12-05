Şanlıurfa'da korkutan kaza!

Şanlıurfa'da hafif ticari araç park halinde bulunan otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 63 DC 625 plakalı hafif ticari araç, park halinde olan 80 ABM 399 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile her iki araç hurdaya dönerken, hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler kazayı 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.