Şanlıurfa'da sokaklar boşaldı!

Şanlıurfa'da korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokaklarda Belediye temizlik personeli, eczane, fırın ve polis dışında kimsesin olmadığı gözlemlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Şanlıurfa'da büyük oranda uyuldu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Şanlıurfa'da büyük oranda uyuldu.Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa'nın işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Kentin en kalabalık meydanlarından olan Atatürk bulvarı ve Topçu Meydanı da boş kaldı. Yasağın başlamasının ardından polis ekipleri ana cadde ve mahallelerde uygulama yaptı.Genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uygulanırken, zaman zaman anonslarla da "Evde kal" çağrısında bulundu.