Şantaja dayanamadı, altınları çaldı!

Mersinin Anamur ilçesinde, akrabasının 80 bin lira değerindeki altınlarını çalan ve ismi açıklanmayan 19 yaşındaki kız erkek arkadaşının şantajına dayanamayarak, akrabasının evinden altınları çaldı

İl jandarma komutanlığımdan yapılan açıklamada, kız ve erkek arkadaşı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu çalınan altınlardan bir kısmı ile birlikte yakalandı.



Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde ikamet eden bir şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, yaylada olduğu sırada anahtarı sadece bir akrabasında olan kızın evindeki 80 bin lira değerindeki altınlarının çaldığını belirterek şikâyetçi oldu.





Şikâyet üzerine harekete geçen ekipler, ziynet eşyalarının saklı olduğu oda dışında evin giriş ve çıkışında herhangi bir zorlamanın bulunmadığını tespit etti. Bunun üzerine araştırmalarını şahsın akrabası olan kızın üzerine yoğunlaştıran ekipler, yedek anahtarın bulunduğu akrabasının kızını gözaltına aldı.



Kız ifadesinde suçunu itiraf etti, hırsızlık olayını, erkek arkadaşının cinsel içerikli görüntülerle kendisine şantaj yapması üzerine gerçekleştirdiğini söyledi. Zanlının ifadesi doğrultusunda diğer şüpheli erkek arkadaşı gözaltına alınırken, çalınan ziynet eşyalarının bir kısmı bulunarak sahibine teslim edildi.