Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Koronavirüs salgını sebebiyle seyahat izin belgesi ile ilgili son gelişmeler epey araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günler il dışına çıkmak zorunda kalan vatandaşlar Seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. Bakanlık, seyahat izin belgesi için gerekli olan şartları açıklarken başvuru işlemlerinin yapılacağı yerleri de duyurdu. Peki Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izni almak isteyenler e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. e-Devlet üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

E-DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Aynı zamanda sistem üzerinden de sorgulama yapılabiliyor.

İşte adım adım seyahat izin belgesi alma işlemleri…