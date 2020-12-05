Sıvı kokain gümrüğe takıldı

İstanbulHavalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda piyasa değeri toplam 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince 10 gün arayla iki operasyon gerçekleştirildi. Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcunun riskli olarak değerlendirilmesi üzerine yolcunun valizleri x-ray cihazından geçirildi. Bu sırada narkotik köpekleriyle de aranan valizlerde bulunan içki şişelerine köpekler tepki verdi. Analiz edilen şişedeki 8 kilogram sıvının kokain çözeltisi olduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekipleri ilk operasyondan 10 gün sonra yine Brezilya'dan gelen başka bir yolcunun valizinde arama yaptı. Yolcunun valizinde 4 adet içki şişesinde bu kez piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 9 kilogram kokain çözeltisi ele geçirildi.