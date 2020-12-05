SMA hastası Demir Ali , tedavi için ABD'ye uçuyor

Minik Demir Ali, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor ve özel medikal ürünler kullanması gerekiyor. Başta anne Ezgi Bayraktar ve baba İbrahim Kubilay Bayraktar olmak üzere minik Demir Ali'nin hayata tutunabilmesi için kampanyayı duyan herkes seferber olmuştu.

Kampanyanın başladığı zamandan bu yana yetkililer, iş insanları, oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri dahil birçok kişinin de çağrısıyla 1 Kasım'da yarısı toplanmış olan paranın, tamamı 24 Kasım itibariyle toplandı. Yardım kampanyası başarıyla sonuçlanan SMA Hastası Demir Ali yarın sabah (6 Aralık Pazar günü Saat:11.45) Ordu-Giresun Havaalanı'ndan tedavi olmak için Amerika'ya uçacak.