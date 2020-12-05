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hastası , tedavi için ABD'ye uçuyor

Ordu'da yaşayan (Spinal Musküler Atrofi) hastası Bayraktar bebeğin tedavisi için gereken para bulundu. SMA hastalığı teşhisi alan Demir Ali Bayraktar'in bu hastalığı yenebilmesi için, ABD'de yaklaşık 2 milyon 400 bin dolarlık gen tedavisinin uygulanması gerekiyordu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 5.12.2020 23:45 ABONE OL
SMA hastası Demir Ali , tedavi için ABD'ye uçuyor

Minik Demir Ali, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor ve özel medikal ürünler kullanması gerekiyor. Başta anne Ezgi Bayraktar ve baba İbrahim Kubilay Bayraktar olmak üzere minik Demir Ali'nin hayata tutunabilmesi için kampanyayı duyan herkes seferber olmuştu.

Kampanyanın başladığı zamandan bu yana yetkililer, iş insanları, oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri dahil birçok kişinin de çağrısıyla 1 Kasım'da yarısı toplanmış olan paranın, tamamı 24 Kasım itibariyle toplandı. Yardım kampanyası başarıyla sonuçlanan SMA Hastası Demir Ali yarın sabah (6 Aralık Pazar günü Saat:11.45) Ordu-Giresun Havaalanı'ndan tedavi olmak için Amerika'ya uçacak.

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SMA hastası Demir Ali , tedavi için ABD'ye uçuyor
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