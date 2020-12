Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı

Bağcılar Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle hafta sonu yaşanacak iki günlük sokağa çıkma yasağında can dostları yalnız bırakmıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokakta yaşayan hayvanlar için 63 parktaki mamamatiklere ve sokaklarda belirlenen noktalara mama bırakıyor. Ayrıca ilçe genelindeki suluklar da dolduruluyor.Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Cuma akşam saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabahı saat 05.00'de sona erecek. Özellikle kafeterya, restoran gibi yerlerin de kapalı olması nedeniyle sokak hayvanları bu iki gün içinde besin bulmakta zorlanacak. Normal zamanlarda da sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacını karşılayan Bağcılar Belediyesi, yasaklı günlerde de can dostların sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.Bu amaçla Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, yasağın başlamasıyla birlikte sahipsiz sokak hayvanlarına, kuru mama desteğini artırdı. Kedi ve köpek mamaları 63 parkta kurulu olan mamamatiklere bırakılıyor. Ekipler gelen talepler doğrultusunda belirtilen adreslere de mama bırakıyor. Sokak hayvanları, beslenme odaklarına bırakılan yiyeceklerden yiyerek gıda ihtiyaçlarını gideriyorlar. Aynı zamanda ilçe genelinde belli noktalarda yer alan su kapları da dolduruluyor. Bu işlemler, araçlı iki ekip tarafından yasağın sürdüğü Cumartesi ve Pazar günü de aralıksız bir şekilde devam edecek.Tük ekiplerin 7 gün boyunca sahada olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Koronavirüs salgınından can dostlarımız da çok olumsuz etkileniyor. Bağcılar Belediyesi olarak normal günlerde yaptığımız gibi sokağa çıkma yasağında da sokak hayvanlarını unutmuyor onları beslemeye devam ediyoruz. İyi bir yaşam onların da en tabi hakkı. Onları sevgisiz ve gıdasız bırakmıyoruz" dedi.Sokak hayvanlarına yönelik bu özel besin programında yaklaşık 200 kilo mama dağıtılması bekleniyor.