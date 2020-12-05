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Sokağa çıkma yasağını ihlal etti, polisle tartıştı

’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Muammer T., kendisini durduran polislerle tartıştı. Fabrikada çalıştığını söyleyen ancak polise belge gösteremeyen Muammer T.'ye para cezası uygulandı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 11:53 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağını ihlal etti, polisle tartıştı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum'da da denetimler artırıldı.

Kısıtlama kapsamında kentin pek çok yerinde oluşturulan denetim noktasında, ekipler, sürücüler ile yolcuların belgelerini kontrol etti. Abide Kavşağı'ndaki denetimde de araçlar tek tek durduruldu.

Fabrikada işçi olduğunu söyleyen ancak belgeleyemeyen Muammer T., polisle tartıştı. Polislerin, "Biz senin nerede çalıştığını bilemeyiz. Belgelemen gerekiyor. Belgen yok. Günlerdir izin belgesiz sokağa çıkılmayacak diye bilgi veriliyor" dediği Muammer T.'ye para cezası uygulandı.

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Sokağa çıkma yasağını ihlal etti, polisle tartıştı
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