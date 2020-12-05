Son dakika: Akdeniz açıklarındaki 5.2’lik deprem Karaman’da kayaları yerinden oynattı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem diğer iller gibi Karaman'da da ciddi anlamda hissedildi. Gazipaşa ilçesine sınır olan Karaman'ın Ermenek ilçesinde deprem nedeniyle bazı kayalar yerinden oynayarak koptu. Kayaların yerinden oynayarak kopmasının ardından toz bulu yükseldi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde toz bulutun yükseldiği ve vatandaşların tedirgin olduklarına dair sesler yer aldı.