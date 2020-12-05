Son dakika haberler: Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak? Sokağa çıkma yasağı hakkında tüm merak edilenler...

İçişleri Bakanlığı Genelgesi hakkında SON DAKİKA detayları da belli oldu. Sokağa çıkma yasağı saatleri için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Dün koronavirüs vaka sayısında 30 binin de üstüne çıkılması yeni önlemlerin zorunlu olduğunu gözler önüne serdi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler otobüsleri, metrobüsler, metroları kullanamayacak. Yeni yasaklar neler, kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak, hafta sonu marketler açık mı? Tüm bu soruların yanıtlarını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabileceksiniz. Son dakika gelişmeleri de saniye saniye haberimizde olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? SON DAKİKA AÇIKLAMASI...

SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma yasağı saatleri konusunda İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile birlikte yeni detaylar da ortaya çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 21:00'de başlayacak sabah 05:00'e kadar devam edecek.