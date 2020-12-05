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Son dakika haberleri | 8.6'ya kadar olabilir! ve volkanik hareketlilik... depremi sonrası flaş açıklama!

Gelen son dakika haberine göre ’da oldu. Deprem sonrası ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile, Antalya depremi verileri açıklandı. 5.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinliği 80 kilometreden daha fazla! Bu dikkat çeken verileri, Prof. Dr. , canlı yayında değerlendirdi. İşte, Antalya depremi sonrası Şükrü Ersoy tarafından yapılan çarpıcı açıklamalar…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 5.12.2020 16:52 Son Güncelleme: 5.12.2020 17:09 ABONE OL
Son dakika haberleri | 8.6'ya kadar deprem olabilir! Tsunami ve volkanik hareketlilik... Antalya depremi sonrası flaş açıklama!

Prof. Dr. , depremi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ersoy, depremin Endonezya ve Japonya'daki depremlere benzediğini ve çok derinde gerçekleştiğini belirterek, olası daha büyük şiddette bir depremin ve volkanik hareketliliği de beraberinde getirebileceğini söyledi. İşte, Şükrü Ersoy'un yaptığı açıklamalar ve ana başlıklar...

SON DAKİKA: ANTALYA DEPREMİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında Antalya depremini değerlendirdi. Depremin derinliğine dikkat çeken Şükrü Ersoy, "Türkiye anakarası üzerindeki depremler 30 kilometreyi geçmez. 80 kilometrelik derinlik ancak dalma batma zonunu temsil eder, karakterize eder. Aynı Rodos ve Girit Adası'nın altına dalan Afrika kıtasının oluşturduğu depremler gibi… Bu büyük ihtimalle öyle bir olabilir" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberleri | 8.6'ya kadar deprem olabilir! Tsunami ve volkanik hareketlilik... Antalya depremi sonrası flaş açıklama!

Ersoy, zonunun özelliklerine de vurgu yaparak şu uyarılarda bulundu:

SON DAKİKA | 8.6'ya kadar deprem olabilir! Tsunami ve volkanik hareketlilik... Antalya depremi sonrası flaş açıklama! | Video

"Bu çok açıklarında olmaması gerekir normal şartlarda. Ofiste olmadığım için haritaya bakamıyorum ama o bölgeler, hep söylüyorum, Güneybatı Anadolu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgesidir. Hatta Marmara'dan daha büyük depremler oluşturabilecek kapasiteye sahip. Bunun nedeni de, oradaki mekanizmanın aynı Şili, Japonya, Endonezya'daki gibi dalma batma zonundaki depremler bunlar, derin depremlerdir.

Son dakika haberleri | 8.6'ya kadar deprem olabilir! Tsunami ve volkanik hareketlilik... Antalya depremi sonrası flaş açıklama!

Bakın 80 küsür kilometre deniyor. Ama bu büyüklükteki depremler yıkıcı olmayabilir. Fakat çevreden çok hissedilir. İlk saatler olduğu için benim de çok fazla bilgim yok. Fakat oranın mekanizmasını biliyoruz. Yani oluşturan tektonik mekanizmasını, jeolojik mekanizmasını biliyoruz. Türkiye'nin anakarası üzerindeki depremlere benzemiyor.

Son dakika haberleri | 8.6'ya kadar deprem olabilir! Tsunami ve volkanik hareketlilik... Antalya depremi sonrası flaş açıklama!

BU BÖLGEDEKİ FAY HATLARI NE KADAR BÜYÜKLÜKTEKİ BİR DEPREME YOL AÇABİLİR?

8.6'ya kadar çıkabilir ki, bu gerçekten çok büyük ve beraberinde tsunamiler ve beraberinde volkanizmaları tetikleyebilir. Bu bakımdan bu üçlü tehlike tarih boyunca meydana gelmiş. Hatta uygarlıkları bile etkilemiş. Benim şahsen en çok çekindiğim, en çok kaygı duyduğum yerlerden biri Güneybatı Anadolu'dur.

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Son dakika haberleri | 8.6'ya kadar deprem olabilir! Tsunami ve volkanik hareketlilik... Antalya depremi sonrası flaş açıklama!
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