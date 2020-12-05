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Tarsus’ta cinayetle sonuçlanan 3 kişi tutuklandı

’in Tarsus ilçesinde 4 ay önce meydana gelen ve 1 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 3’ü tutuklandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 5.12.2020 20:36 ABONE OL
Alınan bilgiye göre, 26 Temmuz 2020 tarihinde Barbaros Mahallesi Sait Polat Bulvarı Kök Mini market önünde saat 02.00 sıralarında meydana gelen silahlı kavgada Gökhan Neşet (28) silahla vurularak öldürülürken, Mehmet K. (34), Turgut B. (29), Mehmet N. (33) yaralanmıştı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda olayla ilgili olarak 1 Aralık 2020 tarihinde A.Ç., C.Y., E.Y., M.N., T.B., F.F., İ.F., S.A., Z.E. ve Y.G. adlı 10 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden A.Ç., C.Y., E.Y., M.N., T.B., F.F. ve İ.F. Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, tutuklanma talebiyle 2. Asliye Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme heyeti Sebiha A. (46), Zülfiye E. (32) ve Yaşar G.'nin(41) tutuklanmasına karar verdi.
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Tarsus’ta cinayetle sonuçlanan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı
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