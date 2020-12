Trabzon'da koronavirüs tablosu: Sınıra geldik

Trabzon Valiliğinde yapılan koronavirüs zirvesinin ardından Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Şafak Sünbül SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Hastanelerde mücadele veren ,gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımız evlerine gitmeyi unuttu. Bizler de onlara tüm vatandaşlar olarak Allah rızası için yardım etmeliyiz. Sahada 150 araç 300 filyasyon ekibiyle bu riskli sürecin önünü kesmek için ekiplerimizle etkin mücadelede olacağız. Önümüzdeki 1 hafta çok kritik. Hedefimiz yukarı çıkan trendi kesip aşağıya döndürmek" dedi. Trabzon il sağlık müdürü Hakan Usta ise," Trabzon'da hastanelerimizdeki yoğun bakım servislerine her gün 15 ve üzeri sayıda hasta yattığını belirterek, tedavi gören Entübe hasta sayısının ise yüzde 60 seviyelerinde olduğunu" ifade etti. Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Şafak Sünbül ise," vatandaşlarımız kendine temaslıları gizleme eğiliminde davranıyor. Kendilerine bir şey olmaz diye düşünebilirler ama bulaştırdıkları birinin ölümüne sebep olabilirler"

"İNSANLAR SEVDİKLERİNE ACIYARAK EVLERİNE ÇEKİLMELİLER"

Trabzon'da gün geçtikçe vaka sayılarının arttığını ifade eden Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirleri uygulamak için sahada etkin şekilde çalışıyoruz. Bizim yapacağımız denetimlerin önemli olduğu kadar vatandaşımızın da tedbirlere uyması lazım. Kapalı mekanlardan artık uzak olmamız gerekiyor. Akrabaların bir araya geldiği ev ortamlarından uzaklaşmalıyız. Hele de şu kritik süreçte yardımcı olmalıyız. Hastanelerde mücadele veren ,gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımız evlerine gitmeyi unuttu. Bizler de onlara tüm vatandaşlar olarak Allah rızası için yardım etmeliyiz. Artık ev ortamını terk etmeden akrabalarımızla telefonla görüşerek temel kurallara uymalıyız. Artık hareketli ortamdan vazgeçip evlere çekilmeliyiz. Vatandaşımızın bu kritik dönemde vereceği destek çok önemli. Kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi hiç düşünmüyor musunuz. Koronavirüs sevdiklerinizi,yakınlarınızı götürüyor. Vatandaşımızın bunları görmesi gerekiyor. İnsanların sevdiklerine acıyarak evlere çekilmeliler" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇOK KRİTİK"

Filyasyon ekiplerinin arttırıldığını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu "Farklı kamu görevlilerinden sayıyı yükselterek filyasyon ekiplerini arttıracağız. En büyük sıkıntımız araçtı, başta belediyelerimiz, sivil toplum örgütleri ve yardımseverler olmak üzere her biri bize destek olup, araç kiralayıp yardım ediyorlar. Sahada 150 araç 300 filyasyon ekibiyle bu riskli sürecin önünü kesmek için ekiplerimizle etkin mücadelede olacağız. Önümüzdeki 1 hafta çok kritik. Hedefimiz yukarı çıkan trendi kesip aşağıya döndürmek " ifadelerini kullandı.

SINIRA GELDİK

Trabzon'da gün geçtikçe artan koronavirüs rakamlarına değinen Usta, "Yoğun bakım servislerimizde yüzde 60 oranında entübe vakamız var.Vakaların artışındaki etkenlerden en önemlisi ise virüse yakalanmış ve gecikmiş vakaların oluşması. Temaslının kendini gizlemesi , semptonlar göstermesiyle gelinmesi, tedavinin gecikmesi sonucunda yoğun bakım ve entübastyon sürecinin oluşması tedaviyi zor duruma bırakıyor. En çok bunlara dikkat edilmeli.Vaka sayılarına baktığımızda her gün 1-2 entübe vakamız , yoğun bakıma girenler hastalarımızda da her gün 15 ve üzerinde artmaya devam ediyor. Her gün 70-80 üzerinde yeni vakalar hastanelerde tedavi edilmek üzere yatıyor. Bunlar çok ürkütücü rakamlar. Vefat sayımız da belli bir oranda her gün devam ediyor. Halkımızın tedbir alması lazım. Belli bir sınıra geldik,o sınırı aşmamak hepimizin yararınadır,dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ TEMASLILARI GİZLİYOR"

Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Şafak Sünbül ise, "bu virüs bulaştırıcılığı çok yüksek bir virüs. Bizler pozitif vakaların temaslılarını arıyoruz,irtibat kurmaya çalışıyoruz.Kurduğumuz irtibatları filyasyon ekiplerine bildiriyoruz. Filyasyon ekipleri de temas eden kişileri evde izole ediyor, gerekirse PCR testi alıyoruz ve onların da tedavilerine başlıyoruz. Vatandaşlarımız kendine temaslıları gizleme eğiliminde davranıyor. Kendilerine bir şey olmaz diye düşünebilirler ama bulaştırdıkları birinin ölümüne sebep olabilirler. Biz burada vatandaşın kendine temas edenleri açık şekilde söylemeleri, asla toplu bir arada bulunmamaları, bir araya gelmemelidirler.Mümkün oldukça evde kalarak mücadele etmeliyiz. Bunu başarırsak sorun kalmaz." İfadelerini kullandı.

Konunun çok hassas olduğunun altını çizen Sünbül "Evde olan vatandaşlarımızın kafasında kovid'le ilgili soru işareti olduğunda bizim iletişim numaramızı arayarak cevap bulabilirler. Gerekirse evlerine doktorlu ekip gönderilir, tedavilerini düzenleyebiliriz. Vatandaşlarımızın hastaneye gitme gereği hiç yok. Evinde otursun bu iletişim numarasıyla bize ulaşsın biz de onların tedavilerini takip edelim. Hastaneye yatmaları gerekiyorsa yine biz onları götürelim,dedi