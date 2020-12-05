Van'da 109 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Van polisi Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde yaptığı 2 ayrı operasyonda 109 kilo 711 gram uyuşturucu madde ele gecirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Van'ın İpekyolu İlçesinde şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada; 120 Paket halinde 61 Kilo 767 gr eroin maddesi ele geçirildi. A.K ve S.P. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Van polisi Başkale ilçesinin Yolmaçayır Mahallesi mezrasında A.Y. ve L.K. isimli şüpheli şahıslara ait 2 çuval içerisinde 48 parça halinde 47 Kilo 944 gr afyon sakızı olduğu değerlendiren uyuşturucu madde ele geçirildi.

A.Y'nin evinde yapılan aramada ise 2 AK-47 kalaşnikof, 8 Şarjör ve 306 fişek, 3 av tüfeği ve 57 Fişek, 1 7.65 mm tabanca, 1 şarjör, 27 fişek ve 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ve silahlarla ilgili olarak A.Y. ve L.K. 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki islemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.