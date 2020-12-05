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'da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı

'da, polis ekipleri, önceki gün Savaş B.'yi vurarak yaralayan şüpheli Ü.B.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelinin evine gelen polis ekipleri ile Ü.B.'nin yakınları arasında çıkan arbedede 2 polis yaralanırken, 9 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.12.2020 06:53 Son Güncelleme: 6.12.2020 06:54 ABONE OL
Yalova'da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı
Yalova'da önceki gün bir çay ocağında iş yeri sahibi, husumetlisi olduğu kişiler tarafından saldırıya uğramış S.B yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı, S.B nin kardeşi husumetli olduğu ailenin iş yerini basmış iş yerinde yabancı uyruklu bir vatandaş yaralanmış bir araç ise kundaklanmıstı, olayı gerçekleştiren Ü.B'nin yakalanması için polis operasyon düzenledi. İkamet ettiği adrese giden emniyet güçleri Ü.B yi göz altına aldığı sırada çıkan arbede iki polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal paşa mahallesinde ikamet eden Ü.B'nin gözaltına alınması esnasında yakınları polise karşı direndi, çıkan olaylarda bir polis aracı camları kırılarak hasar gördü, 2 polis yaralandı, 9 kişi göz altına alındı. Yaralı polisler Yalova devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis şüpheli Ü.B ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı.
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Yalova'da gözaltı operasyonunda arbede: 2 polis yaralı
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