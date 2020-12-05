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Yolcu otobüsüyle sevkiyatı

İHA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 ABONE OL
Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı
Antalya'ya şehirlerarası yolcu otobüsüyle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip, piyasaya sürecekleri öğrenilen 3 şüpheli yakalandı. Otobüste narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler G.F., V.T. ve M.F.T.'nin yüklü miktarda temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, şehirlerarası yolcu otobüsü görünümünde Antalya'ya getirecekleri ve bu uyuşturucu maddeleri zehir tacirleri aracılığıyla Antalya'da piyasaya sürecekleri yönünde bilgi elde etti. Harekete geçen polis, şüphelilerin bulunduğu otobüsü Döşemealtı ilçesinde durdurdu. Otobüste narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, 3 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 210 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı.
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Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı
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