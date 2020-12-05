Zehirli balon balığı Kuzey Ege’de

Televizyon sunucusu ve yapımcı Derya Yolyapan, Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'i etkisi altına alan balon balıklarının Kuzey Ege'ye kadar ulaştıklarını söyledi. Yolyapan, "Balon balığı Kızıldeniz'den geldi, sıcak iklimden açıldıktan sonra bu taraflara aslan balığıyla birlikte geldi. Devlet de bununla ilgili projeler üretti. Bizler de Anamur'da balon balığı tutma yarışması düzenledik. İnsanlar bu balon balığını görsünler, önlem alsınlar istedik. Balon balığı, sıcak iklimlerde yani sıcak denizlerde bulunuyor. Ancak iş artık değişmeye başladı. Balon balığı Kuzey Ege'ye kadar dayandı. Soğuğa da adapte oluyor Marmara'ya kadar ilerleyecek gibi duruyor" dedi.Lüfer balıklarının, balon balıklarının en büyük düşmanı olduğuna dikkat çeken Yolyapan, "Lüfer, sarıkanat, kofana Karadeniz'den Ege'ye geçiyor. Balon balığının en büyük düşmanı lüfer, onun olduğu bölgeye balon balığı yaklaşamıyor. Çünkü canavar balıklardır lüfer ve kofana. Bunlara saldırıp, yiyorlar. O yüzden biz o boğazdan geçen lüfer, kofonalara ağ attırmayalım" diye konuştu. Balon balıklarının kuyruklarını getirenlere devletin 5 lira vereceğini hatırlatan Yolyapan, şunları da kaydetti: "Devlet amatörlerin tutmasını yasaklamış, doğru da karar vermiş. Kuyruğunu kestikten sonra karnını yarıp, 1 mil açığa bırakmanız gerekiyor. Amatörler kıyıdan yakalasa yakın bölgede kuyruğunu kesecek atacak. Orada kedi, köpek, kuş var. Hepsini zehirler."