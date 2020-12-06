1 ayda, aynı aileden 3 kişi  Korona’ya yenildi

İzmit İlçesine aynı aileden 3 kişi, 1 ay içerisinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler, ne bir kazaya, nede bir doğal afete kurban gitmedi. Aile bireylerinin hepsi, bir süre önce yakalandıkları koronavirüs'e yenildi. Aslında oldukça üzücü olan ve insanlara 'bu acıya yürek dayanmaz' dedirttiren olay, Hala bana bir şey olmaz diyerek karantina ihlali yapan, maskeyi olması gerektiği gibi takmayan, sokağa çıkma ve sosyal mesafe yasaklarını dikkate almayanlara da Koronavirüs'ün ne derece tehlikeli olduğu ve neden tedbirlere sıkı sıkıya uymamız gerektiğini gösterir gibiydi.

1 AY ÖNCE KORONA İLE TANIŞTILAR

İzmit İlçesinde geniş bir kesim tarafından tanınan ve Kuruçeşme'de oturan Kılınç ailesi yaklaşık 1 ay önce koronavirüs ile tanıştı. Ailenin genç, tanınan ve sevilen isimlerinden olan ve aileye ait gayrimenkul ile İnşaat firmasının ortağı olan Muhammet Kılınç(39) yakalandığı Koronavirüs nedeniyle tedavi görürken fenalaşarak 25 gün önce hayatını kaybetti. Muhammet Kılınç, geride gözü yaşlı bir eş ile 3 çocuk bıraktı.

OĞLU VE EŞİNİNDEN SONRA

Muhammet Kılınç'ın ardından fenalaşan ve yapılan testlerinde annesi Mahmure Kılınç(70)'ında Covid-19 testi pozitif çıktı. Kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Anne Mahmure Kılınç'ta oğlundan 2 hafta sonra aynı hastalığın kurbanı oldu ve oğlunun yanına gömüldü. Oğlu ve eşinden sonra Hasan Kılınç'ta aynı virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavi gören Hasan Kılınç'ta akşam saatlerinde aynı virüse yenildi. Kılınç'ın cenazesi Pazartesi günü öğle namazı sonrası oğlu ve eşinin yanında toprağa verilecek