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23 yaşındaki Mehmet iş kazası kurbanı oldu

Dilovası İlçesinde ikamet eden ve ’da bir tersanede çalışan 23 yaşındaki Mehmet Tuza,  iş yerinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 6.12.2020 09:57 ABONE OL
23 yaşındaki Mehmet iş kazası kurbanı oldu

Kocaeli Dilovası İlçesi Diliskelesi Mahallesinde ikamet eden, merhum Abdulcabbar Tuza ile ev hanımı Makbule Tuza'nın Yalova'da bir tersanede çalışan oğlu Mehmet Tuza(23), iş yerinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından, yapılan ilk müdahalesi sonrası Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Tuza, yolda fenalaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevresinde oldukça sevilen Tuza'nın acı haberi yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Genç yaşta iş kazasında hayatını kaybeden Mehmet Tuza'nın cenazesi Diliskelesi Gültepe Camiinde kılınacak öğle namazı sonrası Diliskelesi Mezarlığında toprağa verilecek.

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23 yaşındaki Mehmet iş kazası kurbanı oldu
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