538 bin öğrenci katıldı birinci Rize’den çıktı

3 yıldır Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve bu yıl 538 bin öğrencinin katıldığı yarışmada, 81 ilin ilkokul birincileri Türkiye finali jürisi tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede Trabzon'lu Kerem Yazıcı, yazdığı "Bağımlılık" adlı şiirle Türkiye 1.si oldu. Pandemi tedbirleri nedeniyle online olarak düzenlenen ödül törenine, sınıf öğretmeni Ali Yılmaz ile katılan öğrenci Kerem Yazıcı, " Türkiye birincisi olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Yeşilay Derneği'ne ve Ali öğretmenime teşekkür ediyorum. Ayrıca Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yıldönümünde bu ödülü almak beni çok mutlu etti." dedi.

Çayeli 9 Mart İlkokulu 4/a sınıfı sınıf öğretmeni Ali Yılmaz , öğrencisi Kerem Yazıcı'nın bu başarısından dolayı tebrik ederek okuluna, ilçesine ve iline bu mutluluğu yaşattığı için kendisine teşekkür etti.

Türkiye birincisi olan Çayeli 9 Mart İlkokulu 4/a sınıfı öğrencisi Kerem Yazıcı'nın şiiri….



BAĞIMLILIK

Sağlıksız olan ne varsa,

Sakın bağlanmayın ona.

İyi bak sağlığına,

Bulamazsın onu bir daha.

İçki, kumar, sigara ne varsa,

Hepsi birbirinden kötü.

Uzak durun hepsinden,

Mutlu olsun tüm ailen.

Arkadaşınla oyun oyna,

İnternete bağımlı olma.

Mutlu olmak istiyorsan,

Spor yap doya doya.

Bir olursak eğer,

Her engeli aşarız.

Kararlı olursak,

Yarınlara koşarız.

Birçok kişi bağımlı,

Siz olmayın yeter ki.

Haydi sen de gel katıl,

Bizi yalnız bırakma.

Yeşilay ile birlikte,

Mutluluğu yakala.