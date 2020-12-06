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72 yaşındaki adam, eniştesini öldürdü

merkeze bağlı Çıplak köyünde yaşayan Kazım Vural (72), tartıştığı eniştesi Nusret Adıgüzel'i (72) kafasına demir çubukla vurarak öldürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 6.12.2020 17:57 Son Güncelleme: 6.12.2020 17:59 ABONE OL
72 yaşındaki adam, eniştesini öldürdü
Olay, saat 07.30 sıralarında merkeze bağlı Çıplak köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Kazım Vural, eniştesi Nusret Adıgüzel ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Kazım Vural eline aldığı demir çubukla, eniştesi Nusret Adıgüzel'in kafasına vurdu.

Adıgüzel yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nusret Adıgüzel'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Nusret Adıgüzel'in cansız bedeni Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Kazım Vural jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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72 yaşındaki adam, eniştesini öldürdü
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