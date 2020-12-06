Annesine küfreden kocasını affetmedi, boşanma davası açtı!

İstanbul Aile Mahkemesi'nde ilginç bir boşanma davası görülüyor genç kadın, ölmüş annesine edilen küfrü affetmeyince soluğu mahkemede aldı. N.Ö., 2016 yılından C.Ö. ile hayatını birleştirdi. Evliliğinin ilk haftasında şiddet ve hakaretlerle karşılaştı. Şikâyetçi olmak isterken eşi tarafından eve hapsedildi. Evliliğinde eşini tanıyamayan genç kadın şiddet karşısında sessiz kalmayı tercih etse de eşi C.Ö.'nün son hata yaptığı boşanma davası açmasına sebep oldu.



ANNESİNE KÜFÜR ETTİ



Evliliğinde yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan genç kadın ölmüş annesine küfürler edilince çılgına döndü. C.Ö., eşinin vefat etmiş annesi hakkında sinkaflı küfürlerde bulununca hakkında açılan boşanma ve tazminat davasına engel olamadı. Vefat etmiş annesine sinkaflı küfürlerde bulunduğunu iddia ederek eşine 150 bin liralık boşanma davası açtı.



6 AY KORUMA



Boşanma davasını açtıktan sonra eşi C.Ö.'nün kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesine koruma talebinde bulundu. Mahkeme, genç kadının 6 ay süreyle korunmasına karar verdi.