Antalya’da 5.2’lik deprem korkuttu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 77.58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem merkez üssü Gazipaşa'nın yanı sıra Antalya merkez ve diğer ilçelerde de hissedildi. Birçok kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerini terk etti.Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Bize ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı yok" dedi. Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür de "Konyaaltı ilçesinde deprem sırasında panik yaşayan bir kişinin 2. kattan atladığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Vücudunda kırıklar oluşan yaralının tedavisi devam ediyor. Ayrıca kalp pili kullanan bir kişi ise yaşadığı korku nedeniyle hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Depremzede Hidayet Gün ise "Gölcük depremine yakalanmıştım. Geçen ay İzmir'deki depremi yaşamıştım. Manavgat'ta da depreme yakalandık" ifadelerini kullandı.