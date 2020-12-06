Aracıyla acil servis önüne düştü

Trabzon'da yaşanan ilginç trafik kazasında bir araç hastanenin acil servisinin önüne düştü. Şans eseri araçtan atlamayı başaran sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon'un Yomra İlçesi Kaşüstü Mahallesinde bulunan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine, burada tedavi gören yakını hakkında bilgi almak için gelen Kani T. 24 AV058 plakalı aracının frenleri boşalması nedeniyle acil servisin önüne uçarken Kani T. araçtan atladı.

Araçta büyük hasar meydana gelirken Kani T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sırasında acil servis önünden kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.