AVM’nin otoparkında suçüstü yakalandılar! Silahlar alışveriş poşetlerinden çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yasa dışı silah ticareti şüphesiyle bir şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin üyesi olduğu organize suç örgütüne bir alışveriş merkezinin otoparkında buluştukları esnada şok operasyon düzenlendi.

Bayrampaşa İlçesi'nde aldıkları silahları İstanbul genelinde satarak piyasaya süren ve yasa dışı silah ticareti yapan çete üyelerinin yasa dışı yollarla temin ettikleri silahları internet üzerinden de satışa sundukları belirlendi. Çete lideri M.B. ve çetenin üyeleri N.D. ile Ö.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları aracın bagajında; alışveriş poşetlerine saklamış ve satışa hazır halde 18 ruhsatsız tabanca ve 100 mermi ele geçirildi. Üç çete üyesi de tutuklandı.