Başsavcılık iddiaları yalanladı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, 'çocuk yaştaki P.Ö'nün cinsel istismara maruz kalması' olayına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Olay soruşturmasının Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirten Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu.

Gercüş'te P.Ö. adlı küçük çocuk, cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı iddiasıyla Batman Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuş, olay bazı basın yayın organları ve sosyal medyada P.Ö'nün 27 kişi tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasıyla yer aldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları yalanladığı açıklamada, "Mağdur çocuk, 12 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan etmiştir. Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Kasım 2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hâkimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili soruşturma süreci titizlikle devam ettiği hususları, Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.