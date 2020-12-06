Böyle acıya yürek dayanmaz

Ağrı kent merkezindeki Abide mahallesinde önceki gece 02.35 sıralarında iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Ahmed-i Hani Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 37 yaşındaki Özgür Murat, çocukları 11 yaşındaki Abdülkadir ve 12 yaşındaki Esmanur ile aynı odada uyuyordu. Hava soğuk olduğu için çocukları üşümesin diye elektrikli ısıtıcıyı yakıp, uykuya daldılar. Anne Melek Murat (32) ise 6 yaşındaki Burak ve 3 yaşındaki Ecenur ile birlikte başka bir odada uyudu. İddiaya göre baba ve iki çocuğun bulunduğu odadaki ısıtıcı devrildi ve önce halıyı yaktı. Ev, kısa sürede alevler içinde kaldı. Duman kokusuna uyanan anne Melek Murat, balkona çıkarak komşulardan yardım istedi. İki çocuğunu balkondan komşulara atan anne, geri dönmek istese de baba ve iki çocuğunun uyuduğu odayı çoktan alevler sarmıştı. Anne Melek Murat da son anda balkondan atlayarak yangından kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangından geriye baba ve iki evladının cansız bedenleri kaldı. Ailenin 8 yaşındaki kızları Ecrin ise komşularında olduğu için kurtuldu. Hastaneye kaldırılan anne ve Ecenur'un durumunun iyi olduğu, Burak'ın tedavisinin ise yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Acımız çok büyük. Devlet olarak gereken her şey yapılacak. Acılı ailenin hem psikolojik hem de maddi olarak devletimiz her zaman yanlarında duracaktır." Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise çocukların ömür boyu eğitimini üstleneceklerini belirtti./ SABAH