Genelgeye göre bugün bakkallar ve marketler açık mı? Yasak saatlerinde markete gitmek serbest mi, marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Bugünle beraber 56 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatleri ile ilgili detayları gün içerisinde araştırmaya devam ediyor. Belirli temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar kısıtlama saatleri içerisinde bu işyerlerinin saat kaçla kaç arası hizmet vereceği yönünde detayları araştırırken İçişleri Bakanlığı genelgesinde tüm detaylara yer verdi. Buna göre; 6 Aralık Bugün bakkallar ve marketler açık mı, saat kaça kadar? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında markete gitmek serbest mi, marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
6 Aralık Pazar gününün de gelmesiyle beraber sokağa çıkma yasağı uygulamasının büyük bir kısmı geride bırakıldı. Vatandaşlar Pazartesi günü 05.00'da sona erecek kısıtlama öncesinde market ihtiyaçlarını karşılamak için "Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık?" gibi birçok soruya genelgede yer alan yanıtları araştırıyor…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Son Dakika: Yarın marketler açık mı? Alışveriş için fırın ve manavlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? | Video
ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.