Genelgeye göre bugün bakkallar ve marketler açık mı? Yasak saatlerinde markete gitmek serbest mi, marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Bugünle beraber 56 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatleri ile ilgili detayları gün içerisinde araştırmaya devam ediyor. Belirli temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar kısıtlama saatleri içerisinde bu işyerlerinin saat kaçla kaç arası hizmet vereceği yönünde detayları araştırırken İçişleri Bakanlığı genelgesinde tüm detaylara yer verdi. Buna göre; 6 Aralık Bugün bakkallar ve marketler açık mı, saat kaça kadar? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında markete gitmek serbest mi, marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETE GİDİLEBİLİYOR MU?

6 Aralık Pazar gününün de gelmesiyle beraber sokağa çıkma yasağı uygulamasının büyük bir kısmı geride bırakıldı. Vatandaşlar Pazartesi günü 05.00'da sona erecek kısıtlama öncesinde market ihtiyaçlarını karşılamak için "Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık?" gibi birçok soruya genelgede yer alan yanıtları araştırıyor…